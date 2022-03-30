Камеры, установленные в столичной подземке на станции «Проспект Мира», записали один из способов воровства телефонов у пассажиров. Ролик опубликовали в Telegram -канале «МК: срочные новости».

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как злоумышленник резко выхватывает у своей жертвы из рук гаджет, как только открываются двери вагона, после чего выбегает из поезда. Хозяин телефона попытался догнать вора, но поскользнулся и упал на станции.