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34 минуты назад

В московском метро камеры записали способ воровства телефонов у пассажиров

МослентаМослента

Камеры, установленные в столичной подземке на станции «Проспект Мира», записали один из способов воровства телефонов у пассажиров. Ролик опубликовали в Telegram-канале «МК: срочные новости».

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как злоумышленник резко выхватывает у своей жертвы из рук гаджет, как только открываются двери вагона, после чего выбегает из поезда. Хозяин телефона попытался догнать вора, но поскользнулся и упал на станции.

Позже правоохранителям удалось задержать преступника. Он был доставлен в отдел на допрос.

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