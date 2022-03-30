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30 марта

Закон Яровой смягчили в России

Deita.ruиещё 1

Правительство России разрешило операторам связи не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов, сообщает ИА DEITA.RU.

Закон Яровой смягчили в России
Фото: DEITA.RU.DEITA.RU.

Как отмечается на официальном сайте Кабмина, постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Суть документа состоит в том, что из общего объема текстовой, голосовой и аудиовизуальной информации пользователей, который операторы связи обязаны хранить в соответствии с пакетом антитеррористических законов, теперь исключен трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов.

Несколько лет назад российская общественность начала обсуждать внесенный в Госдуму группой депутатов во главе с Ириной Яровой, закон. Строго говоря, это не один, а несколько законопроектов, в том числе, обязывающих операторов связи и провайдеров хранить трафик пользователей Интернета, сведения о звонках и переписках абонентов, а также передавать их по требованию силовым структурам.

«Взвыли» даже крупнейшие игроки отрасли связи, потому как было необходимо вкладывать огромные деньги в инфраструктуру для хранения данных. На тот момент и по тем деньгам затраты оценивались в сумму до 5 триллионов рублей. Тем не менее «закон Яровой» был принят, и вступил в силу в 2018 году. А чтобы полностью и абсолютно его исполнить, правительство дало рассрочку, которая продлевалась в 2020 году.

Теперь требования «закона Яровой» по увеличению емкости хранения информации на 15% и обязанности хранить видеотрафик ждет отсрочка еще на год. Сделано это в рамках правительственных мер по поддержке телеком-отрасли.

Общество,Политика,Законопроекты,Михаил Мишустин,Ирина Яровая,Госдума,Правительство РФ,
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