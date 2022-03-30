Фестиваль Ural Music Night - 2022 соберет тысячи гостей из разных стран мира

Завершился приём заявок на Ural Music Night – 2022, который состоится 24 июня в Екатеринбурге. В этом году оргкомитетом фестиваля принято 2120 заявок из России и других стран мира, включая Украину, Швецию, Германию и другие.

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«Наибольшее число заявок ожидаемо пришло из России, другие потенциальные участники живут в Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Чехии и Швеции», – рассказали в оргкомитете Уральской ночи музыки.

По мнению исполнительного директора фестиваля Григория Колмогорова, люди из разных городов и стран, слушающие музыку самых разных жанров, становятся частью большого события.

«Это сближает, учит ценить непривычное и быть открытым к новому», – отметил Григорий Колмогоров.