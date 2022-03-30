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17 минут назад

На фестиваль Ural Music Night принято 2120 заявок из разных стран мира

Уральский меридианУральский меридиан

Завершился приём заявок на Ural Music Night – 2022, который состоится 24 июня в Екатеринбурге. В этом году оргкомитетом фестиваля принято 2120 заявок из России и других стран мира, включая Украину, Швецию, Германию и другие.

Фестиваль Ural Music Night - 2022 соберет тысячи гостей из разных стран мира
Фото: pixabay.compixabay.com

«Наибольшее число заявок ожидаемо пришло из России, другие потенциальные участники живут в Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Чехии и Швеции», – рассказали в оргкомитете Уральской ночи музыки.

По мнению исполнительного директора фестиваля Григория Колмогорова, люди из разных городов и стран, слушающие музыку самых разных жанров, становятся частью большого события.

«Это сближает, учит ценить непривычное и быть открытым к новому», – отметил Григорий Колмогоров.

В нынешнем году на площадке фестиваля планируется собрать на 100 сценах 3 тысячи музыкантов, 300 тысяч гостей, а также провести конференцию о продвижении креативных событий и проектов, о возможностях развития для музыкантов и культурных деятелей, о партнерстве с брендами.

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