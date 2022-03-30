Финляндия возобновляет грузоперевозки с Россией

"Ранее мы сообщили о том, что прекращаем грузоперевозки VR Transpoint на восточном направлении [в Россию и из России] с 27 марта из-за санкций Великобритании в отношении РЖД. Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR. Грузоперевозки на восточном направлении [с Россией] возобновятся 30 марта", - говорится в сообщении.