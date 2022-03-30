Финляндия возобновляет грузоперевозки с Россией

Финская компания VR Transpoint, координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии, вновь начинает принимать поезда из РФ с 30 марта. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении компании.
"Ранее мы сообщили о том, что прекращаем грузоперевозки VR Transpoint на восточном направлении [в Россию и из России] с 27 марта из-за санкций Великобритании в отношении РЖД. Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR. Грузоперевозки на восточном направлении [с Россией] возобновятся 30 марта", - говорится в сообщении.
Ранее VR сообщила также о прекращении с 28 марта на неопределенное время движения поездов "Аллегро", связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург. Это был практически единственный наиболее удобный способ выезда из России в ЕС после закрытия воздушного пространства.
В среду в компании указали, что решение о возобновлении грузоперевозок не влияет на ситуацию с "Аллегро".
Следите за нашими новостями в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".