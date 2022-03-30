Как Россия предлагала переводить экспорт энергоресурсов на оплату в рублях

До 31 марта 2022 года правительство РФ, Банк России и компания "Газпром" должны по поручению президента Владимира Путина представить доклад об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны. ТАСС подготовил материал о том, почему появилась идея продавать ресурсы за российскую национальную валюту.

Фото: ТАСС ТАСС

Предыстория

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Современная система мировой торговли энергоресурсами начала складываться после окончания Второй мировой войны в 1945 году. США к тому времени были основным потребителем нефти, и доллар США в силу этого и других факторов стал фактически единственной валютой для расчетов за поставки этого топлива среди капиталистических стран. Впоследствии доллар стал основной валютой и для экспортных операций с природным газом.

После формирования в 1949 году Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) Советский Союз начал поставлять нефть, а затем и газ социалистическим странам Восточной Европы. Расчеты при этом шли за условные денежные единицы - сначала клиринговый, а затем переводной рубль. При этом начавшиеся в 1950-1960-х годах поставки нефти и газа в капиталистические страны шли, в основном, не за доллары, а за счет долларовых кредитов на покупку труб и импортного нефтегазового оборудования.

После распада СССР и СЭВ Россия перешла на поставку нефти и газа за доллары. Исключением были в 1990-е годы различные бартерные схемы с государствами бывшего СССР, например с Украиной.

Также после введения евро в 1999 году "Газпром" начал переводить на эту валюту контракты по поставкам природного газа в Европу, а затем и спотовую торговлю. При этом некоторые контракты, например, с Молдавией, в настоящее время предусматривают оплату в трех валютах на выбор: в долларах, евро или рублях.

Планы перевода экспорта на рубли

В середине 2000-х годов благодаря стабилизации курса рубля возникли идеи размещения в России нефтегазовой биржи как конкурента традиционным торговым площадкам (в первую очередь лондонской ICE).

8 мая 2006 года фондовая биржа Российской торговой системы (РТС) впервые провела сделку по продаже фьючерса на нефть в рублях (был продан всего один баррель по цене 1 тыс. 751 руб.). Два дня спустя, 10 мая 2006 года, Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что "рубль должен стать более универсальным средством для международных расчетов и должен постепенно расширять зону своего влияния". Также глава государства поручил правительству организовать на территории России "биржевую торговлю нефтью, газом, другими товарами. Торговлю - с расчетом рублями. Наши товары торгуются на мировых рынках? Почему не у нас?".

Комментируя выступление Владимира Путина, министр финансов Алексей Кудрин заявил, что темпы инфляции (на тот момент - 10,9%) являются "запредельными" для использования национальной валюты в международных расчетах, но добавил, что постепенный переход возможен после решения вопроса с инфляцией.

Торговлю ресурсами за рубли на РТС наладить не удалось. С 2006 года и до вхождения торговой площадки в состав Мосбиржи в 2011 году больше не было произведено ни одной сделки.

Вновь тема рублевых расчетов с иностранцами за поставки топлива была поднята в 2014 году на фоне событий на Украине и возросших в связи с этим санкционных рисков. 7 апреля 2014 года глава ВТБ Андрей Костин в интервью телепрограмме "Вести в субботу" заявил о необходимости перехода на рубли при экспорте энергоносителей, чтобы избежать санкций, подобным иранским. При этом он отметил, что к переходу готовы "Роснефть" и "Газпром". 30 апреля этот вопрос был вынесен на правительственный уровень, уход от доллара в экспортных контрактах поддержал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. 14 августа 2014 года в ходе встречи с членами фракций политических партий в Госдуме в Ялте (Республика Крым) Владимир Путин заявил, что к переходу к торговле на рубли необходимо стремиться, но "это требует долгого и аккуратного решения, экспертной проработки". 2 октября того же года глава государства, выступая на форуме "Россия зовет!" объявил, что "Газпромнефть" осуществила первую пробную поставку нефти в КНР за рубли.

В 2016 году начала торговлю фьючерсами на нефть Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, однако экспортные контракты по-прежнему заключались на ней в долларах.

В марте 2019 года "Газпром экспорт" на своей электронной платформе впервые провел сделку с оплатой экспортной поставки газа на пункт в Германии за рубли.

Перевод поставок газа на рубли в 2022 году

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ ряд западных стран ввели против РФ санкции, в частности, заморозив российские государственные активы. 23 марта Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа - она будет изменена на российский рубль. Соответствующее поручение было дано правительству, "Газпрому" и Банку России.

24 марта, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что директива по переводу оплаты на рубли была дана "Газпрому", а про поставки СПГ, в том числе "Новатэком", "президент ничего не говорил".

28 марта вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны Группы семи не намерены оплачивать поставки российского газа в рублях.

Использование национальных валют в поставках нефти и газа в других странах

С 2008 года Иран из-за санкций США продает свою нефть на своей бирже только за евро или собственную валюту, риалы.

В 2017 году об отказе продавать нефть и нефтепродукты за доллары объявили в Венесуэле.