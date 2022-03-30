Магазины Gloria Jeans возвращают прошлогодние цены

Товары данного бренда можно приобрести также онлайн-способом. Сотрудники магазина пояснили, в настоящее время, цены на товары не указаны, но в течение 3-х дней их поменяют.

Ранее сообщалось, что многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России в рамках санкционного давления. Это реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины. Например, польский ритейлер и производитель одежды LPP Group, которому принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл все магазины в России. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.