Юрий Хованский расстался со своей девушкой

От блогера Юрия Хованского, который сейчас находится под домашним арестом в связи с обвинениями по оправданию терроризма, ушла его девушка Мария Нелюбова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: Кадр из видео/Редакция/Youtube Кадр из видео/Редакция/Youtube

Одной из главных причин для расставания, по словам Нелюбовой, стало то, что они с Хованским очень похожи характерами, однако «разные по взглядам на жизнь».

«Так будет лучше для него и для меня. Потому что... ну слишком у нас большие противоречия», — поделилась она.

Нелюбова призналась, что думала о завершении отношений незадолго до того, как «Юра загремел в тюрьму». Однако когда партнер попал в трудную ситуацию, девушка не смогла его бросить.

«В любом случае, я считаю, что все, что могла, я сделала для него», — заключила Мария. Она добавила, что решение о расставании было принято после совместной беседы.

Хованского задержали 9 июня 2021 года, против него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стала песня о теракте на Дубровке, исполненная блогером на одном из стримов. Хованский настаивает на том, что песню исполнил еще в 2012 году — до введения соответствующей статьи.

29 декабря прошлого года Хованского освободили из-под стражи, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий.