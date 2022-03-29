В театре Табакова объяснили появление буквы Z на фасаде

Идея разместить георгиевскую ленточку в виде буквы Z на фасаде театра Олега Табакова принадлежит художественному руководителю театра Владимиру Машкову. Об этом рассказали РБК в пресс-службе «Табакерки».
В театре отметили, что инициатива согласована с московскими властями.
Ранее Владимир Машков заявил агентству «Москва», что символ Z размещен на фасаде театра в поддержку спецоперации России на Украине.
«Я очень горд, что сегодня на нашем здании, на здании нашего театра появился этот символ за Родину, за нашу армию, за нашего президента, за жизнь наших детей без нацистов и бандеровцев», - сказал худрук.
Машков пожелал российским военным скорее вернуться домой с победой.
«Мы вас очень ждем и очень вами гордимся», - добавил Машков.
Ранее проживающая в США дочь Владимира Машкова Мария рассказала CNN, что отец попросил ее вернуться с дочерями в Россию, «быть хорошей россиянкой, попросить прощения за предательство и быть с народом России», помогать в борьбе с «украинскими нацистами».