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48 минут назад

Познер рассказал, почему на Первом канале не выходит его программа

Газета.RuГазета.Ru

Журналист Владимир Познер объяснил, что его передача "Познер" не выходит в эфир с 28 февраля, поскольку Первый канал с 24 февраля стал информационным каналом. Таким он, уточнил Познер, останется до конца спецоперации России на Украине.

Познер объяснил отсутствие своей программы в эфире Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В течение этого времени не будут выходить в эфир некоторые программы, в том числе моя", - цитирует РИА "Новости" Познера, высказавшегося в своем Telegram-канале.

Журналист подчеркнул, что такова позиция руководства Первого канала.

Познер признался, в какой стране ему живется лучше

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте "Газеты.Ru".

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