На 20-30% дороже: россиян предупредили о росте цен на туры в Абхазию

Стоимость туров в Абхазию может увеличиться примерно на 20-30 процентов из-за роста курса доллара. Об этом предупредил министр туризма республики Теймураз Хишба. Его слова передает РИА Новости.

Как объяснил Хишба, повышение цен на отдых происходит из-за подорожания продуктов питания, которое напрямую зависит от курса доллара. Министр спрогнозировал, что если в прошлом году самое дешевое трехразовое питание стоило 600 рублей, то в этом году его цена может увеличиться до 800 рублей.

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По мнению владельца «ВэлнэсПаркОтель Гагра» Игоря Жигуна, значительного подорожания туров для россиян не будет, если рост стоимости продуктов, а также прочих расходов отеля, в том числе зарплаты персонала, бытовой химии, постельного белья и бензина, не превысит 20 процентов.

«Напомню, что для сопоставимых по уровню услуг гостиниц цены в Абхазии дешевле сочинских на 25-30 процентов, а крымских — на все 40-50 процентов», — добавил отельер.

Российские туроператоры временно остановили продажу туров по большинству популярных зарубежных направлений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, которые приводит РИА Новости, эти меры продлятся до нормализации ситуации с авиарейсами.

Что касается поездок за рубеж, то на сегодняшний день все туроператоры временно остановили продажу туров по большинству массовых направлений, — сказала она.

Догузова призвала россиян, которые планируют в ближайшее время отправиться в путешествие, учитывать текущую ситуацию и принимать во внимание все возможные сложности.

По информации Ростуризма, более 90% организованных российских туристов уже возвращены туроператорами и авиакомпаниями из-за границы. За пределами России ещё остаются около 6,5 тысячи отдыхающих, большая часть из них задержалась в Египте.

Из-за введения западных санкций для российских самолётов закрыто воздушное пространство более чем 30 стран Европы и Северной Америки. Ростуризм рекомендовал не посещать государства, которые ввели ограничительные меры в отношении России, потому что у туристов могут возникнуть проблемы с возвращением на родину.

Билеты на поезда из Москвы в Крым на майские праздники полностью раскуплены. Об этом сообщил телеканал «Вести Крым» со ссылкой на железнодорожную компанию-перевозчика «Таврия». Авиаперелёты в южные регионы России ограничены до 1 апреля. Добраться до полуострова россияне могут сейчас только по железной дороге или на автомобиле по Крымскому мосту.

Согласно заявлению перевозчика, компания мониторит ситуацию с билетами на поезда до Крыма. При необходимости к составам добавят дополнительные вагоны.

Перелёты в некоторые регионы на юге России приостановили 24 февраля, после начала военной операции на Украине. Не работают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Сначала запрет действовал до 2 марта. Затем его несколько раз продлевали. 24 марта Росавиация объявила, что ограничения полётов в южных регионах будут действовать до 1 апреля.

Ростуризм предсказал рост турпотока на Северный Кавказ на 50 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, с мая по сентябрь прошлого года регион посетили 700 тысяч путешественников — это на 20-25 процентов превышает показатели 2019 года.

«Регионы Северного Кавказа мы рассматриваем как одно из ключевых курортных направлений, которое может составить альтернативу популярному черноморскому югу», — отметила глава ведомства и назвала число готовых к приему туристов объектов размещения.

Сейчас в регионе работают 600 квалифицированных гостиниц.

Также Догузова обратила внимание на изменения в структуре туристического потока. Если раньше на Северный Кавказ ездили в основном в зимние месяцы ради горнолыжных курортов, то сейчас регион пользуется популярностью круглый год.

Ранее в марте россиянка, побывавшая на Кавказе, предостерегла путешественников от покупки некоторых товаров местного производства в качестве сувениров. Она предупредила, что не следует покупать алкогольные напитки в розлив, которые предлагают во время дегустаций. Также, по наблюдениям автора блога, в сувенирных лавках часто продают заводской мармелад, выдавая его за собственное производство.

В Астраханской области, на берегу самого соленого озера в мире Баскунчак, планируют создать бальнеологический курорт. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, передает "Российская газета".

По словам политика, сейчас добраться до озера довольно сложно, поскольку оно находится в пяти часах езды от Астрахани. И для решения этой проблемы, власти займутся созданием в регионе новой туристической инфраструктуры. Так, рядом с озером появится санаторно-курортный комплекс.

"Здесь огромные залежи лечебных глин, аналогичных по действию и составу с грязями Мертвого моря. В рамках проекта планируется возведение инфраструктуры для отдыхающих на побережье, а также строительство спа- и велнес-центров", — уточнил Бабушкин.

Непростая санкционная обстановка в очередной раз заставила россиян обратить взоры внутрь собственной страны, на ее достопримечательности и рекреационные возможности. И желание переключиться на празднично-летне-отпускные радости в туристической поездке будет только нарастать. Правда, турбизнес в регионах Золотого кольца реагирует на спрос заметным повышением цен.

В Ярославле, согласно сервису Ostrovok.ru, одноместный номер в гостинице сейчас можно забронировать по цене в среднем 2000-3200 рублей. При этом за такие же деньги некоторые отели, где нет одноместных, предлагают двухместные номера с одной и двумя кроватями. Однако стоимость гостиничного отдыха на майские праздники в некоторых случаях подскакивает более чем в два раза: тот же стандартный одноместный номер, который сегодня бронируется за 2400 рублей, на 1-2 мая предлагается уже за 5000. За аналогичные номера в других трехзвездочных гостиницах просят 4500-4600. В четырехзвездочной гостинице двухместный "стандарт" сейчас продается за 2600, а на 7-8 мая - уже за 5500 (на первые числа месяца номеров нет). А вот в небольшом отеле на окраине Заволжского района Ярославля стандартный двухместный номер (одноместных тоже уже нет, сейчас они по 1950 рублей) на 1-2 мая в конце минувшей недели можно было забронировать за 2500 рублей, причем с завтраком.

В Костроме ситуация аналогичная. В отелях класса четыре звезды двухместный "стандарт" сейчас можно снять за 3300-4000 рублей в сутки, а на первые числа мая - уже за 9,4 тысячи. Причем свободные номера на майские праздники в четырех- и трехзвездочных гостинцах уже не так-то легко найти. Как, впрочем, и в гостевых домах, мини-отелях, апартаментах и так далее.

В Суздале двухместная студия в одной из четырехзвездочных гостиниц сейчас сдается за 7400, на Первомай она же предлагается уже за 10200, на 7-8 мая - за 9200. В нескольких гостевых домах с рейтингом выше 9,5 и сегодняшним ценником на двухместные номера от 2700 до 3300 рублей свободных номеров ни на март, ни на апрель-май просто не оказалось.

- Цена на гостиницы - динамическая и зависит напрямую от спроса. Поэтому повышение связано в первую очередь с растущим интересом к путешествиям внутри страны. Если мы посмотрим на анализ бронирований на основе данных системы TravelLine, то увидим, что своего пика стоимость мест размещения достигнет в июле (высокий туристический сезон), а затем снова понизится. Точно такую же тенденцию мы отслеживали и в прошлом году, - пояснил заместитель директора департамента туризма Ярославской области Максим Цветков.

По его словам, в целом по России, если сравнивать мартовские цены нынешнего года с мартовскими-2021, они выросли на 14 процентов.

Член общественного совета при ярославском департаменте туризма Александр Седухин рассказал, что февраль был очень тяжелым месяцем для отельеров и рестораторов: загрузка объектов размещения и общепита упала до критического уровня. Сейчас, в марте, ситуация аналогичная, но представители туротрасли активно готовятся к майским праздникам и летнему сезону в надежде, что за два месяца будут выстроены новые логистические связи с поставщиками продуктов и услуг.

- Запад нам отрезали, но мы надеемся, что в течение двух месяцев логистика перестроится. По экзотическим продуктам для ресторанов сейчас, к примеру, заключаются договоры с тропическими странами - Венесуэлой и другими. Уверен, что двух месяцев будет достаточно для выстраивания новых связей, - говорит представитель турбизнеса.

Кстати, и уход сервиса Booking с российского рынка, по его мнению, тоже отнюдь не проблема.

- На рынке давно работают отечественные компании, поэтому вообще никаких сложностей нет, - поясняет Александр Седухин. - Когда в браузере набирается соответствующий запрос, то варианты предлагают российские компании. Более того, я могу сказать, что еще до ухода Booking с нашего рынка на отечественных сайтах, например Ostrovok или "Броневик", те же самые гостиницы и номера стоили дешевле на 500-700 рублей. Booking же требовал очень высокую комиссию со всех гостиниц, а наши российские сервисы бронирования абсолютно лояльны, буквально каких-то один-два процента брали. Сейчас они активизировались, звонят в гостиницы, возобновляют договоры, у кого закончились. Это выгодно и им, и нам: они могут заработать, и мы заработаем, если они нам будут присылать больше гостей.

Компетентно

Наталья Булах, исполнительный директор Союза городов Золотого кольца:

- Со второй половины апреля начнется активный туристический сезон на маршруте Золотое кольцо России. Этому способствуют как политические условия, так и программы поддержки, которые предлагает государство: так, в программе туристического кешбэка примут участие 47 отелей Ярославской области. Пик придется на майские и июньские праздники. Уже сейчас в Ярославле в отелях четыре звезды сложно забронировать номера на эти даты. В трехзвездочных отелях стандартный двухместный номер стоит не меньше четырех тысяч рублей. Увеличению интереса к поездкам по Золотому кольцу способствует также смягчение ограничений по эпидситуации.



В этом сезоне продолжит действовать тренд на экотуризм. Жители мегаполисов будут искать возможность отдохнуть вдали от крупных индустриальных центров, среди природы и тишины. Останется в силе тренд поездок выходного дня, а города Золотого кольца как никакие другие лучше всего подходят для таких выездов. Но летом наплыв туристов в выходные смягчится, будние дни будут также востребованы благодаря отпускам и возможности работать удаленно.

Самым популярным зарубежным направлением у российских туристов в апреле-мае стала Турция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Travelata.ru.

Отдохнуть в этой стране решили 66 процентов поклонников заграничных курортов.

На втором месте по популярности Египет, на третьем - ОАЭ. Четвертую строчку занимает Абхазия. Средняя продолжительность планируемого путешествия составила девять дней, средняя цена за тур - 119 тысяч рублей.

Доля отечественных курортов среди всех купленных туров на июнь-август составила около 30 процентов. "Российские курорты в 2022 году имеют шансы занять лидирующие позиции по итогам сезона", - отметил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству дополнительно поддержать туристическую отрасль на фоне текущей ситуации, в частности, дать туроператорам возможность отсрочки возврата средств клиентам, а также отменить НДС для всех организаций в сфере внутреннего и въездного туризма. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Рамблер

"Предоставление туроператорам возможности отсрочки по возврату денежных сумм, уплаченных за туристический продукт, или предоставлению иного турпродукта по договорам, заключенным до 01.03.2022 <...>; освобождение от уплаты НДС всех организаций, осуществляющих деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе не относящиеся к субъектам MCП", - приводится в письме список предложений.

Как пояснил Титов, поскольку НДС для авиаперевозчиков и гостиниц обнулен, условия для туроператоров стали "фактически дискриминационными, зачесть входящий НДС они не могут".

Также бизнес-омбудсмен попросил установить переходный период, позволяющий малым средствам размещения работать без прохождения обязательной классификации.

В числе других предложений - отложить до июня 2023 года вступление в силу новых обязательных требований (внесение туроператорами данных в систему "Электронная путевка", новый закон о туризме), отсрочить до января 2023 года запуск реестра турагентств.