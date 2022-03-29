Доля "омикрона" среди зараженных в России достигла 98%

"Это штамм ["омикрон"], который, по нашим данным, по мониторингу пейзажа вирусного в стране составляет 98% от всех выявленных вирусов", - сказала она на встрече депутатов - членов комитета Госдумы по охране здоровья.

Попова отметила, что особенности течения заболевания при заражении "омикроном" позволили смягчить некоторые ограничительные меры и требования. При этом она добавила, что "сегодня успокаиваться и говорить, что у нас все хорошо и спокойно, не следует".