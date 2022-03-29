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23 минуты назад

Доля "омикрона" среди зараженных в России достигла 98%

ТАССТАСС

Доля штамма коронавируса "омикрон" в России среди выявленных случаев заражения составляет 98%, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Доля "омикрона" среди зараженных в России достигла 98%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это штамм ["омикрон"], который, по нашим данным, по мониторингу пейзажа вирусного в стране составляет 98% от всех выявленных вирусов", - сказала она на встрече депутатов - членов комитета Госдумы по охране здоровья.

Попова отметила, что особенности течения заболевания при заражении "омикроном" позволили смягчить некоторые ограничительные меры и требования. При этом она добавила, что "сегодня успокаиваться и говорить, что у нас все хорошо и спокойно, не следует".

По ее словам, в мире сейчас нет новых вариантов коронавируса, которые вызывали бы тревогу.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 17 803 503 случая заражения, умерли 368 025 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,Госдума,Правительство РФ,
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