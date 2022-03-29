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13 минут назад

Зеленский сохранил свой бизнес в России, несмотря на спецоперацию

Ura.RuUra.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский сохранил свой бизнес в России, несмотря на спецоперацию, которая идет на Украине. Он продолжает контролировать российские компании через доверенных лиц, сообщает RT.

Зеленский сохранил свой бизнес в России, несмотря на спецоперацию
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

«По косвенным признакам можно судить, что Зеленский сохраняет контроль над кинопродюсерским бизнесом через своих ближайших соратников — братьев Сергея и Бориса Шефиров, а также Тимура Миндича», — об этом рассказали в RT. Там отметили, что многие украинские бизнесмены также продолжают вести деятельность на территории РФ.

Большинство украинских бизнесменов связаны с президентом Украины Владимиром Зеленским. Например, в России работают и получают доходы компании, отвечающие за дистрибуцию фильмов студии «Квартал 95». Также свою деятельность в России продолжают фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. При этом бизнесмены в соцсетях активно осуждают проведение Россией спецоперации на Украине и поддерживают Зеленского. В отношении таких бизнесменов не применяются какие-либо карательные меры со стороны российских властей.

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В результате действия Вооруженных сил РФ блокированы Киев, Харьков Чернигов и другие украинские города.

Общество,Сергей Шефир,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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