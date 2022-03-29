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32 минуты назад

Цены на выступления Криса Рока выросли после инцидента со Смитом на «Оскаре»

Цены на выступления комика Криса Рока выросли после того, как его ударил актер Уилл Смит на церемонии премии «Оскар». Как сообщает Telegram-канал Mash, билет на его следующее мероприятие в Бостоне стоит минимум 440 долларов (почти 40 тысяч рублей).

Цены на выступления Криса Рока выросли после инцидента на «Оскаре»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что некоторые пользователи Сети высказывают мнения, что все произошедшее было постановкой, а на лице Рока даже якобы имелась специальная накладка.

Напомним, что Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Женщина страдает от алопеции, из-за чего побрилась налысо. Комик пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады, после чего Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока.

Ведущий не стал обращаться в полицию. Смит позднее выиграл в номинации «Лучший актер» и после вручения статуэтки извинился за поступок перед американской киноакадемией. После Смит отдельно принес извинения и Року, заявив, что в мире нет места насилию.

Общество,Уилл Смит,
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