Цены на выступления Криса Рока выросли после инцидента на «Оскаре»

Цены на выступления комика Криса Рока выросли после того, как его ударил актер Уилл Смит на церемонии премии «Оскар». Как сообщает Telegram-канал Mash, билет на его следующее мероприятие в Бостоне стоит минимум 440 долларов (почти 40 тысяч рублей).

Отмечается, что некоторые пользователи Сети высказывают мнения, что все произошедшее было постановкой, а на лице Рока даже якобы имелась специальная накладка.

Напомним, что Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Женщина страдает от алопеции, из-за чего побрилась налысо. Комик пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады, после чего Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока.