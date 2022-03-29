Пока вы спали: потеря Карабахом энергонезависимости и ограничение въезда в РФ

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Фото: ТАСС ТАСС

В Европе заметили военные преступления Киева

Видео дня

Немецкое издание Bild и греческие СМИ неожиданно для европейской прессы рассказали своим читателям об «украинских военных преступлениях против русских», показав кадры пыток киевскими силовиками пленных российских военнослужащих. Об этом пишет «Взгляд».

При этом официальный Киев решил отреагировать на факты пыток лишь после того, как на них обратили внимание на Западе. Спикер офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал провести расследование, однако главком ВСУ Валерий Залужный назвал видео постановочным, сделанным «с целью дискредитации Вооруженных сил Украины».

Карабах теряет энергетическую независимость

Азербайджанская государственная компания «Азеригаз» объявила о возобновлении прерванной с 7 марта подачи газа в Карабах. При этом в Ереване и Степанакерте убеждены, что в нарушении газоснабжения виноват сам Азербайджан, который установил контроль над идущим в регион из Армении газопроводом, пишет «Коммерсант».

Зависимость от Азербайджана в поставках газа крайне невыгодна как непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, так и для союзной с ней Армении. При этом эксперты уверены, что построить новый газопровод по неподконтрольным Азербайджану территориям армянам не удастся.

Россия ограничит въезд гражданам недружественных стран

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в скором времени в рамках реакции на введенные западными странами санкции будет введено ограничение на въезд в Россию гражданам 48 «недружественных» государств. Об этом сообщает «Коммерсант».

Пока не уточняется, насколько жесткими будут введенные ограничения. Ясен лишь перечень стран, чьих граждан они коснутся. В список «недружественных» России государств входят в том числе и страны ЕС, Австралия, США и Япония.

В России хотят упростить импорт зарубежных лекарств

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в законы в «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан», разрешающие в случае дефицита лекарственных средств, которые импортируются на территорию России из-за рубежа, продавать зарегистрированные препараты в иностранных упаковках. Об этом пишут «Известия».

Также поставщикам установят предельные сроки отгрузки товара со складов, а зарубежные компании обяжут уведомлять о своем решении покинуть рынок не позднее чем за полгода до этого. Решение о введении особого, упрощенного порядка будет принимать правительство.

В России взялись за проблему очередей на жилищные субсидии

Чтобы ликвидировать очереди на получение жилищной субсидии для молодых семей, Минстрой планирует изменить методику расчета финансирования программы и учитывать число нуждающихся. Об этом сообщают «Известия».