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1 час назад

Пранкеры Вован и Лексус запустили флешмоб

Газета.RuГазета.Ru

После удаления YouTube-канала пранкеры Вован и Лексус опубликовали в Telegram-канале видеообращение, в котором рассказали о запуске флешмоба.

Пранкеры Вован и Лексус запустили флешмоб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"26 марта YouTube удалил наш канал, существовавший с 2013 года. При этом YouTube подтвердил, что мы не нарушали их правила. Канал был удален только лишь по требованию силовых ведомств UK, назвавших наши пранки угрозой национальной безопасности. Этот политический шаг подтверждает, что корпорация использует свою популярность в дискриминационных целях, а министерства просто боятся, что пользователи по всему миру, в первую очередь британские, поймут, что на самом деле думают их министры. Боятся позора! Как будто в интернете можно что-то спрятать! И именно этим видео мы хотим призвать всех сказать НЕТ отмене, запретам и дискриминации в отношении свободы слова! Мы запускаем флешмоб и для этого закрепляем ссылку на файлообменник со всеми последними пранками британских министров, вызвавшими такой ажиотаж. Скачивайте, распространяйте и выставляйте с хештегом "cancelme", - заявили они в обращении.

26 марта YouTube заблокировал канал пранкеров после жалобы Министерства обороны Великобритании.

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