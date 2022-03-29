Как хранить продукты в холодильнике, чтобы они не портились

Шеф-повар Александр Белькович рассказал, как правильно хранить в холодильнике продукты, чтобы они не портились. Как сообщает Teleprogramma.pro, кулинар отметил, что вся еда должна быть запакована, поскольку очень быстро впитывает посторонние запахи.
Белькович отметил, что незакрытый кусок торта на тарелке быстро впитает в себя запах сосисок, а колбаса, сыр, дольки лимона или нарезанный огурец и вовсе заветриваются. Также повар призвал не хранить в холодильнике лишнюю посуду — сковородка или кастрюля занимают много места и царапают стекло на полках.
Также кулинар призвал не хранить в холодильнике мед, который так быстрее засахаривается и становится жестким, яйца, которые не портятся при комнатной температуре, и бананы — холодные они теряют свой вкус.
Овощи и фрукты необходимо хранить в специальном отсеке и выкладывать из пакетов. Бокс под них стоит вымыть, насухо вытереть, а на дно положить полотенце — оно будет впитывать лишнюю влагу и не позволять преть продуктом. Зелень также не стоит хранить в полиэтиленовой упаковке — лучше переложить ее в кухонное или бумажное полотенце. Лук, морковь и картошку не стоит класть в холодильник — для них подойдет картонная коробка, в которой достаточно обеспечить приток воздуха.
Соевый соус, оливковое и растительное мало не нуждаются в холоде. По этой причине если места не хватает, то их можно просто поставить в шкаф с крупами и специями — там они не испортятся.
Говоря о морозилке Белькович отметил, что каждый отсек в ней создан для хранения отдельного вида продуктов — рыбы, мяса и овощей с ягодами. Для хранения последних можно использовать специальные плотные зип-пакеты, которые помогут сохранить их вкус и сэкономить место. Куски мяса и птицы лучше обматывать пищевой пленкой, указывая на них дату заморозки.
Птица, говядина и свинина в замороженном виде могут храниться до года, тогда как рыба сохраняет свою свежесть лишь 6 месяцев.