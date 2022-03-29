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32 минуты назад

Как хранить продукты в холодильнике, чтобы они не портились

Никита Бородкин

Шеф-повар Александр Белькович рассказал, как правильно хранить в холодильнике продукты, чтобы они не портились. Как сообщает Teleprogramma.pro, кулинар отметил, что вся еда должна быть запакована, поскольку очень быстро впитывает посторонние запахи.

Как хранить продукты в холодильнике, чтобы они не портились
Фото: UnsplashUnsplash

Белькович отметил, что незакрытый кусок торта на тарелке быстро впитает в себя запах сосисок, а колбаса, сыр, дольки лимона или нарезанный огурец и вовсе заветриваются. Также повар призвал не хранить в холодильнике лишнюю посуду — сковородка или кастрюля занимают много места и царапают стекло на полках.

Также кулинар призвал не хранить в холодильнике мед, который так быстрее засахаривается и становится жестким, яйца, которые не портятся при комнатной температуре, и бананы — холодные они теряют свой вкус.

Овощи и фрукты необходимо хранить в специальном отсеке и выкладывать из пакетов. Бокс под них стоит вымыть, насухо вытереть, а на дно положить полотенце — оно будет впитывать лишнюю влагу и не позволять преть продуктом. Зелень также не стоит хранить в полиэтиленовой упаковке — лучше переложить ее в кухонное или бумажное полотенце. Лук, морковь и картошку не стоит класть в холодильник — для них подойдет картонная коробка, в которой достаточно обеспечить приток воздуха.

Соевый соус, оливковое и растительное мало не нуждаются в холоде. По этой причине если места не хватает, то их можно просто поставить в шкаф с крупами и специями — там они не испортятся.

Говоря о морозилке Белькович отметил, что каждый отсек в ней создан для хранения отдельного вида продуктов — рыбы, мяса и овощей с ягодами. Для хранения последних можно использовать специальные плотные зип-пакеты, которые помогут сохранить их вкус и сэкономить место. Куски мяса и птицы лучше обматывать пищевой пленкой, указывая на них дату заморозки.

Птица, говядина и свинина в замороженном виде могут храниться до года, тогда как рыба сохраняет свою свежесть лишь 6 месяцев.

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