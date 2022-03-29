Иммунолог спрогнозировал окончание пандемии COVID-19

«Но даже когда коронавирус станет сезонной инфекцией, то могут быть сезоны его обострения. Он может иногда на сезон или на два вновь приобрести эпидемический характер, как это иногда происходит с гриппом», – предупредил врач, добавив, что самым надежным способом предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции является вакцинация.