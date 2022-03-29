Как изменится жизнь россиян в апреле

1 апреля. Социальные пенсии проиндексируют

Фото: © Екатерина Якель/ТАСС © Екатерина Якель/ТАСС

С 1 апреля повысят социальные пенсии. Размер индексации — 8,6 процента, следует из постановления Правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным 18 марта.

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Речь идет о социальных пенсиях по инвалидности, потере кормильца, старости и социальных пенсиях детям, оба родителя которых неизвестны. Индексацию произведут автоматически, заявления подавать не нужно. В общей сложности повышение коснется четырех миллионов человек.

Социальные пенсии по старости выплачивают тем, кто не имеет необходимого для назначения страховой пенсии количества пенсионных коэффициентов и стажа работы. При этом их назначают на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

1 апреля. Семьи с невысокими доходами поддержат новыми пособиями

Семьям с невысокими доходами начнут рассчитывать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. О новой мере поддержки сообщил Президент России Владимир Путин.

Начислять выплаты будут с 1 мая, однако переведут их сразу за два месяца — апрель и май. Базовый размер выплаты — 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. Если после ее получения среднедушевой доход семьи остается ниже прожиточного минимума, то пособие увеличат до 75 процентов от регионального минимума. Если не хватит и этого, выплату повысят до ста процентов от прожиточного минимума.

Таким образом, размер пособия будет колебаться в районе 6—12 тысяч рублей. Чтобы его получить, нужно подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или отделение Пенсионного фонда.

1 апреля. Регистрироваться на госуслугах разрешат с 14 лет

У подростков старше 14 лет появится возможность самостоятельно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Это предполагает вступающее в силу постановление Правительства.

Для этого несовершеннолетним понадобится указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Детей младше 14 лет смогут зарегистрировать их родители, если у них есть учетная запись на портале.

В кабмине рассчитывают, что такое решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Например, они смогут зайти в свой электронный дневник или получить информацию о поступлении в учебное заведение.

1 апреля. Правила господдержки уточнят

Кабмин решил расширить перечень сведений и документов, необходимых для назначения ежемесячных выплат семьям с невысокими доходами.

Речь в постановлении Правительства идет о начислениях на ребенка в возрасте 3—7 лет; пособиях женщине, вставшей на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, и выплатах на несовершеннолетних в возрасте 8—17 лет.

В частности, в новый список включили документы о нахождении машины, мотоцикла, маломерного судна, самоходной машины или другого вида техники под арестом или в розыске. Такой транспорт при определении нуждаемости учитывать не будут.

Однако при подсчете среднедушевого дохода семьи теперь не забудут о деньгах, полученных в результате выигрышей в лотерею и других основанных на риске игр.

Кроме того, облегчить россиянам получение господдержки должен новый порядок передачи в информационные системы реквизитов их банковских счетов. Можно будет выразить согласие с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, заполнив соответствующие поля формы в личном кабинете на портале «Госуслуги».

5 апреля. За фейки о госорганах придется нести ответственность

За ложную информацию о работе российских госорганов за рубежом будет грозить такая же ответственность, как за фейки о действиях Вооруженных сил России. Речь идет о деятельности посольств, прокуратуры, Росгвардии, МЧС и Следственного комитета.

Так, изменения в УК предполагают, что за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», будет грозить штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное с использованием служебного положения либо группой лиц, либо «с искусственным созданием доказательств обвинения», или «из корыстных побуждений», либо «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», предлагается наказывать штрафом в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей либо лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Если же упомянутые деяния повлекли тяжкие последствия, то за них будут наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Уголовная ответственность также будет грозить за «публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ». Штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо возможно лишение свободы на срок до трех лет. Если же эти деяния повлекли последствия, то максимальный срок лишения свободы — до пяти лет.

6 апреля. Административную нагрузку на малый бизнес снизят

В России снизят административную нагрузку на малый бизнес, индивидуальных предпринимателей и социально ориентированные некоммерческие организации. Такой закон вступает в силу 1 апреля.

Согласно документу, предупреждение станет единственным допускаемым административным наказанием за впервые совершенное административное правонарушение для некоммерческих предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом такое нарушение не должно создавать угрозы жизни и здоровью людей, а также ущерба окружающей среде и имуществу.

Также уменьшен размер административного штрафа для социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов МСП, относящихся к категориям микро- и малых предприятий, за счет распространения на них тех же правил, что действуют для индивидуальных предпринимателей.

За несколько однотипных административных правонарушений по одному составу и в рамках одной проверки будут назначать только один штраф.

Кроме того

1 апреля. Банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) должны будут обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП. Такие переводы применяют для оплаты товаров и услуг.