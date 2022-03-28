Певцов встретился с участниками спецоперации на Украине

«Я не вижу других вариантов кроме как помогать нашей стране, нашему президенту, и, в частности, нашим военным, которые защищают сейчас и нас и весь мир от бесовщины которая крутится вокруг всего земного шара. Ребята, которые сидят здесь и врачи, медперсонал – это люди которые конкретно занимаются спасением России. Я горд и счастлив и мне очень приятно, что у меня есть такая возможность, лично сказать им спасибо», – подчеркнул Дмитрий Певцов, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.