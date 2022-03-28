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25 минут назад

Дмитрий Певцов встретился с участниками спецоперации на Украине

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Народный артист России Дмитрий Певцов встретился в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского в городе Одинцове Московской области с участниками специальной военной операции на Украине.

Певцов встретился с участниками спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не вижу других вариантов кроме как помогать нашей стране, нашему президенту, и, в частности, нашим военным, которые защищают сейчас и нас и весь мир от бесовщины которая крутится вокруг всего земного шара. Ребята, которые сидят здесь и врачи, медперсонал – это люди которые конкретно занимаются спасением России. Я горд и счастлив и мне очень приятно, что у меня есть такая возможность, лично сказать им спасибо», – подчеркнул Дмитрий Певцов, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Встреча прошла в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил России.

Ранее Григорий Лепс выступил 26 марта в окружном военном госпитале в Ростове-на-Дону.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» проводится с целью поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования. В акции уже приняли участие заслуженные артисты России Денис Майданов, Владимир Винокур и Александр Маршал.

Общество,Владимир Винокур,Александр Маршал,Дмитрий Певцов,Денис Майданов,Григорий Лепс,
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