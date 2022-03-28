Синоптики назвали сроки потепления в Центральной России

Ненастная погода с ветром, осадками и минусовой температурой продержится в Центральной России всю текущую неделю, сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Во вторник ночью будет около 0 градусов, днем 1…+4 градуса, ожидаются небольшие осадки. В ночь на среду столбики термометров понизятся до 2… 7 градусов, снег и гололедица, днем будет не выше 2…+3 градусов.

Во второй половине недели ненастная погода сохранится, особенно много осадков в виде мокрого снега прогнозируется в пятницу (3 мм) и в субботу (7–9 мм). Ночью будет холодать до 1… 6 градусов, после полудня воздух прогреется до 1…+4 градусов, что на несколько градусов холоднее климатической нормы.

«Нормальное для апреля тепло вернется не раньше второй пятидневки второго месяца весны», - заявили в центре «Фобос».