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47 минут назад

Синоптики назвали сроки потепления в Центральной России

Вероника Полынина

Ненастная погода с ветром, осадками и минусовой температурой продержится в Центральной России всю текущую неделю, сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

Синоптики назвали сроки потепления в Центральной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник ночью будет около 0 градусов, днем 1…+4 градуса, ожидаются небольшие осадки. В ночь на среду столбики термометров понизятся до 2… 7 градусов, снег и гололедица, днем будет не выше 2…+3 градусов.

Во второй половине недели ненастная погода сохранится, особенно много осадков в виде мокрого снега прогнозируется в пятницу (3 мм) и в субботу (7–9 мм). Ночью будет холодать до 1… 6 градусов, после полудня воздух прогреется до 1…+4 градусов, что на несколько градусов холоднее климатической нормы.

«Нормальное для апреля тепло вернется не раньше второй пятидневки второго месяца весны», - заявили в центре «Фобос».

Ранее в Гидрометцентре заявили, что весеннее тепло придет в Москву в середине апреля. Ко второй половине месяца воздух станет прогреваться до плюс 15 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд напомнил, что «март – это зимний месяц».

Общество,Роман Вильфанд,
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