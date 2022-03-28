В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
2 часа назад

Бухгалтер объяснила желание россиян тратить деньги

МослентаМослента

Желание россиян тратить деньги в беседе с «Мослентой» объяснила эксперт по налогам, бухгалтер, основательница онлайн школы для бухгалтеров и бухгалтерского агентства Валентина Васильева. Она сравнила современную экономическую ситуацию с кризисом 90-х годов.

Бухгалтер объяснила желание россиян тратить деньги
Фото: Александр Коряков / КоммерсантъАлександр Коряков / Коммерсантъ

Эксперт прокомментировала результаты исследования сервиса по поиску работы, в которых говорится, что, начиная с марта текущего года, каждый седьмой россиянин начал тратить больше денег. «Результаты этого исследования на фоне фраз про "возвращающиеся 90-е" звучит как-никогда органично. В то время деньги просто обесценились моментально», — сказала она.

На данный момент, по мнению Васильевой, одному типу людей хочется тратить деньги на вещи, которые они давно хотели купить, так как в будущем этой возможности может уже не быть. Другие же, наоборот, испытывают спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. «Такой тип людей откинул панику на второй план, они живут своей обычной жизнью», — объяснила эксперт.

По ее словам, увеличение трат на крупные закупки можно связать с ожиданием возможного роста цен.

Ранее стало известно, что по сравнению с кризисным периодом пандемии каждый второй россиянин стал больше экономить, а каждый седьмой — больше тратить.

Последние новости
Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители