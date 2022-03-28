Эксперты не ожидают дефицита смартфонов в России

Дефицита смартфонов, в частности Apple и Samsung, даже при приостановке поставок, в России не ожидается, сообщили ТАСС ретейлеры и подтвердили эксперты.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Техника Apple и Samsung сейчас доступна в рознице, а также онлайн - в продаже то, что доступно на складах и в магазинах. Сформированный запас на данный момент удовлетворяет имеющийся спрос. При этом у нас имеется широкий сток девайсов от китайских производителей, всего несколько сотен моделей, среди наиболее востребованных брендов - Xiaomi, vivo, realme и Honor", - сообщили в пресс-службе "М.Видео".

Видео дня

В "Ситилинке" сообщили ТАСС, что запаса товара на рынке брендов, приостановивших поставки, хватит в среднем на 2-3 месяца. С этими же данными согласился и источник на рынке смартфонов в России, уточнив, что речь касается именно смартфонов Apple и Samsung.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в свою очередь, заявил, что запасов айфонов хватит на две - три недели, а Samsung - до двух месяцев при текущих продажах. Он уточнил, что в последнее время продукция Apple продается плохо из-за роста цен на товар, поэтому цены постепенно начинают снижаться, но в апреле 2022 года компании могут возобновить поставки.

"Я думаю, поставки будут начинаться, когда курс доллара немного устаканится - это раз, а два - когда логистика переработана будет. <...> Пустых полок не будет, товар так или иначе будет поступать на рынок - это либо параллельный импорт, либо прямой импорт, тут все зависит от того, как будет складываться ситуация в политическом аспекте. <...> Параллельный импорт не предполагает увеличения цен, цены будут плюс минус те же, что при обычных поставках", - пояснил Муртазин.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, запасов смартфонов хватит на 2-3 месяца так же из-за снижения спроса вследствие роста цен на технику - по его словам, в течение марта россияне интересовались более многофункциональной бытовой техникой и электроникой. При этом при дальнейшей задержке поставок смартфоны будут ввозить в Россию через другие страны.

"Это будет только серый импорт, это будут люди, либо компании, которые будут заниматься поставкой смартфонов из других стран. Но нужно понимать, что тогда смартфоны будут стоить еще дороже, чем сейчас", - подчеркнул Кусков.

Неофициальные продавцы смартфонов торгового комплекса "Горбушка" подтвердили, что дефицита товара не наблюдается, смартфоны есть в наличии.

Приостановки поставок