Минтруд представит предложения по повышению МРОТ и прожиточного минимума

Минтруд совместно с Минэкономразвития и Минфином разрабатывают предложения по индексации минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает РИА Новости .

Глава ведомства добавил, что пакет предложений по вопросу увеличения показателей будет представлен в ближайшее время. Котяков напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин поручил ведомствам совместно сформировать предложения по индексации МРОТ и прожиточного минимума.

«Свои предложения совместно с министерством экономического развития и министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены», — подчеркнул министр в ходе заседания комитета Госдумы.

Напомним, что ранее глава Минтруда РФ заявил об отсутствии у работодателей планов по массовому увольнению сотрудников. По словам Котякова, сейчас порядка 14 тысяч работников находится в неоплачиваемом отпуске, а работодатели уведомили о планируемом сокращении порядка 50 тысяч сотрудников. Новых уведомлений на этот счет за последнее время в центры занятости не поступало.