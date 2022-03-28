Российский миллиардер пожаловался на нехватку денег для походов по ресторанам

Российский миллиардер Михаил Фридман, который ранее попал под санкции, рассказал испанской газете País, что ему не хватает денег на походы в рестораны.

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Власти Великобритании должны ему разрешать тратить определенную сумму денег, чтобы он, например, мог поехать на такси и купить еды.

«Не знаю, хватит ли этого, чтобы нормально жить, без излишка. Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», — пожаловался Фридман.

Миллиардер добавил, что не знает, сможет ли содержать дом, который здесь приобрел и отремонтировал. Также он сомневается, продолжит ли жить в Лондоне или будет вынужден уехать, чего бизнесмен бы не хотел «по многим причинам». «Я живу в Лондоне восемь лет, я инвестировал миллиарды долларов в Великобританию и другие европейские страны, ответом этому стало то, что у меня все конфискуют и меня выгоняют», — поделился Фридман.

Он также считает, что санкции против российских предпринимателей непродуктивные. «Популизм привлекателен, но с практической точки зрения санкции контрпродуктивные, поскольку подталкивают бизнесменов вернуться в Россию», — пояснил Фридман. Также он назвал «идиотизмом» мнение, что российские олигархи могут повлиять на президента России.