В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
42 минуты назад

Российский миллиардер пожаловался на нехватку денег для походов по ресторанам

Lenta.ruLenta.ru

Российский миллиардер Михаил Фридман, который ранее попал под санкции, рассказал испанской газете País, что ему не хватает денег на походы в рестораны.

Российский миллиардер пожаловался на нехватку денег для походов по ресторанам
Фото:  Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Власти Великобритании должны ему разрешать тратить определенную сумму денег, чтобы он, например, мог поехать на такси и купить еды.

«Не знаю, хватит ли этого, чтобы нормально жить, без излишка. Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», — пожаловался Фридман.

Миллиардер добавил, что не знает, сможет ли содержать дом, который здесь приобрел и отремонтировал. Также он сомневается, продолжит ли жить в Лондоне или будет вынужден уехать, чего бизнесмен бы не хотел «по многим причинам». «Я живу в Лондоне восемь лет, я инвестировал миллиарды долларов в Великобританию и другие европейские страны, ответом этому стало то, что у меня все конфискуют и меня выгоняют», — поделился Фридман.

Он также считает, что санкции против российских предпринимателей непродуктивные. «Популизм привлекателен, но с практической точки зрения санкции контрпродуктивные, поскольку подталкивают бизнесменов вернуться в Россию», — пояснил Фридман. Также он назвал «идиотизмом» мнение, что российские олигархи могут повлиять на президента России.

28 февраля Евросоюз ввел санкции против Фридмана и его делового партнера Петра Авена. На аналогичный шаг пошла Великобритания, поэтому его последняя работающая на территории страны банковская карта была заморожена, заявил Фридман.

Общество,Петр Авен,Михаил Фридман,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители