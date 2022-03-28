Кто из великих актеров и режиссеров отказался получать «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар» - самой желанной кинонаграды для актеров всего мира. Однако известны случаи, когда актеры осознанно отказывались от получения заветной статуэтки. Кто из голливудских актеров не явился за наградой, вспоминает NEWS.ru.

Джордж Кэмпбелл Скотт

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Впервые в истории получать «Оскар» отказался американский актер Джордж Кэмпбелл Скотт. В 1962 году артист попросил убрать его из списка номинантов, где он был представлен в категории «Лучший актер второго плана» за работу в фильме «Мошенники». Тогда организаторы прислушались к его просьбе. Но в 1971 году Скотта снова номинировали как лучшего актера за роль в картине «Паттон». Тогда актер предупредил, что не будет забирать статуэтку в случае победы, назвав киноакадемию «коррупционной» и «варварской», а саму церемонию «унизительным двухчасовым парадом мяса». В итоге его награду забрал со сцены продюсер Фрэнк Маккарти.

Марлон Брандо

В 1973 году Марлон Брандо решил выразить свой протест против дискриминации индейцев и делегировал на «Оскар» дочь индейского вождя Сашин Маленькое Перо. Девушка вышла на сцену в традиционном наряде апачи, чтобы получить статуэтку за роль Брандо в «Крестном отце». Девушка зачитала письмо актера, в котором он заявил об отказе от награды «в связи с ужасным отношением в киноиндустрии к коренным жителям Америки» и пообещал продолжать игнорировать мероприятие до тех пор, пока ситуация не изменится.

Кэтрин Хепберн

Больше всех из актеров «Оскар» «продинамила» величайшая американская актриса Кэтрин Хэпберн. Она не явилась ни на одну из 12 церемоний, на которых была номинирована. Но это не помешало ей 4 раза стать лучшей актрисой.

Вуди Аллен

Долгие годы игнорировал церемонию и Вуди Аллен. Режиссер считал, что сама концепция этого мероприятия глупа. По его мнению, если согласиться с чьим-то мнением о том, что кто-то достоин награды, то придется принять и тот факт, что остальные — не достойны этого. Режиссер лишь однажды поднялся на сцену - в 2002 году. Таким образом Аллен поддержал жителей Нью-Йорка, которые пережили трагедию 11 сентября и выразил им сочувствие.

Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор – обладательница трех «Оскаров», однако за одним из них актриса так и не пришла. В 1967 году она и ее муж Ричард Бертон были номинированы за роли в фильме «Кто боится Вирджинии Вулф?». Супруг голливудской звезды так боялся, что проиграет, что уговорил жену вовсе не ходить на церемонию. В итоге, Бертон и правда не получил награду, в отличие от Тейлор, которая в тот год была признана лучшей актрисой.

Жан-Люк Годар