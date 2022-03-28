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23 минуты назад

Фонд «Общественное мнение» заявил о росте поддержки спецоперации на Украине

Lenta.ruLenta.ru

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос, который показал, как люди представляют себе цели специальной операции России на Украине. Его результаты опубликованы на сайте российской организации.

Фонд «Общественное мнение» заявил о росте поддержки спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Большинство респондентов (71 процент) поддержали спецоперацию и заявили, что с ее помощью власти хотят обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО. О том, что Москва стремится защитить население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщили 52 процента опрошенных. Еще 21 процент посчитали, что Россия хочет «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти». При этом 10 процентов выбрали позицию «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России». Отказались отвечать на вопрос 8 процентов участников опроса.

Правильным решение о проведении спецоперации считают 73 процента опрошенных, в феврале об этом заявляли 65 процентов респондентов.

Ранее в марте результаты опроса ФОМ показали, что уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину за неделю вырос до 71 процента. Исследование проводилось 25-27 февраля после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

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