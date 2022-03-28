Россияне рассказали об отношении к ним в Европе

После обострения ситуации на Украине выходцы из России столкнулись в Европе с оскорблениями, блокировками счетов, а также с резким ростом цен на продукты и топливо. Об этом рассказали Business FM живущие в европейских городах россияне.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

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С началом российской военной операции на Украине российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС. Так, 5 марта посол России и ФРГ Сергей Нечаев заявил, что в МИД Германии была направлена нота из-за дискриминации россиян по национальному и языковому принципу, также посольство открыло специальную SOS-линию.

По словам жительницы Берлина Анны, ее семья и русскоязычные знакомые подверглись оскорблениям, у них было даже испорчено имущество.

«Моего ребенка в школе начали гнобить, что он русский, он с несколькими ребятами подрался из-за этого. У моих знакомых частный дом, русская семья, им красками полностью изрисовали весь дом гадкими словами, которые не смываются. Сожгли русские магазины, два раза поджигали русскую школу. Если на машине была какая-то русская символика, разбивали машины», - рассказала она.

Также россиянка отметила, что вынуждена была предоставлять документы о том, на каком основании живет в Германии, чтобы с ее счетов сняли блокировку.

По словам жительницы Дублина Ирины, она в основном сталкивалась с оскорблениями не со стороны ирландцев, а со стороны живущих в городе поляков.

«Поляки в основном первые две недели, но это был ужас, такой был прессинг: вы все русские такие-сякие, ругались. Из ирландцев вообще никто никогда не обидел, даже один пришел полицейский и сказал: «Ты чего такая грустная?» Я говорю: «Вот из-за этой всей ситуации». Он говорит: «Не переживай, вот ты боишься, мы здесь для того, чтобы вас защищать», - заявила она.

В свою очередь в Цюрихе ощущалось «какое-то сочувствие», отметила жительница Швейцарии Евгения.

«Меня коллеги на работе спрашивали, как я себя чувствую, как мои родители, друзья в России себя чувствуют. Среди близких знакомых тоже я о подобных случаях не слышала», - пояснила она.