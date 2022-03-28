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52 минуты назад

Спасла тысячи жизней: Хмельницкая заступилась за эмигрировавшую Хаматову

Никита Бородкин

Российская актриса Алена Хмельницкая заступилась за свою коллегу Чулпан Хаматову, которая эмигрировала из России в Латвию. В своем Telegram-канале она напомнила, что артистка учредила фонд «Подари жизнь» и таким образом спасла тысячи жизней.

Хмельницкая заступилась за уехавшую из России Хаматову
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чулпан изменила отношение к благотворительности в целом в нашем обществе! Те, кто сейчас плюют ей в спину, не могут простить ей благородства и милосердия в самом высшем смысле этого слова, света и таланта, тех качеств, которыми не обладают сами», — заметила Хмельницкая.

Напомним, что о переезде Чулпан Хаматовой стало известно 21 марта. В интервью Екатерине Гордеевой актриса рассказала, что во время начала спецоперации РФ по денацификации Украины она находилась в отпуске в Латвии и решила «переждать», однако после приняла решение об эмиграции.

Чулпан Хаматову взяли на работу в Латвии

Вместе со знаменитостью в Ригу переехали ее дети. Артистка подчеркнула, что в ближайшее время не станет возвращаться в РФ. Известно, что в латвийской столице она живет в элитном поселке, а денег у нее осталось немного — семье хватит лишь на четыре месяца жизни.

Общество,Алена Хмельницкая,Чулпан Хаматова,Екатерина Гордеева,
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