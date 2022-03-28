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1 час назад

Котяков: массовых сокращений сотрудников в российских компаниях не планируется

Никита Бородкин

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил об отсутствии у работодателей планов по массовому увольнению сотрудников. Об этом он рассказал в понедельник, 28 марта на заседании комитета Госдумы по труду, пишет ТАСС.

Котяков: массовых сокращений в российских компаниях не планируется
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Массовых сокращений на рынке труда в данный момент не планируется», — сказал Котяков.

Министр отметил, что сейчас порядка 14 тысяч работников находится в неоплачиваемом отпуске, а работодатели уведомили о планируемом сокращении порядка 50 тысяч сотрудников. Новых уведомлений на этот счет за последнее время в центры занятости не поступало.

По словам Котякова, сейчас рынок труда занимает «выжидательную позицию». Предприниматели, которые в том числе связаны с поставками импортных комплектующих, в некоторых случаях поставили производство на паузу. В режиме простоя сейчас находятся более 90 тысяч человек. Всего, по данным Минтруда, по найму в стране работают порядка 55 млн граждан.

Общество,Антон Котяков,Минтруд России,Госдума,
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