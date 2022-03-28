Котяков: массовых сокращений в российских компаниях не планируется

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил об отсутствии у работодателей планов по массовому увольнению сотрудников. Об этом он рассказал в понедельник, 28 марта на заседании комитета Госдумы по труду, пишет ТАСС.

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«Массовых сокращений на рынке труда в данный момент не планируется», — сказал Котяков.

Министр отметил, что сейчас порядка 14 тысяч работников находится в неоплачиваемом отпуске, а работодатели уведомили о планируемом сокращении порядка 50 тысяч сотрудников. Новых уведомлений на этот счет за последнее время в центры занятости не поступало.