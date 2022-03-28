В Ростуризме высказались об отмене НДС для отелей

Власти России обнулят ставку НДС для работающих и новых отелей. Соответствующий закон уже вступил в силу. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, назвав такое решение «прорывным».

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«Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для поддержки развития туристической отрасли за последние десятилетия. И очень своевременное с учетом текущей ситуации и дальнейшего роста спроса на отдых в России», — цитируют Догузову РИА Новости.

По ее словам, это нововведение коснется «гостиниц и других средств размещения». Мера поможет предприятиям выйти на операционную безубыточность в ближайшие 5 лет.

Напомним, до этого в России для туризма и индустрии гостеприимства действовала ставка НДС в 20% и была одной из самых высоких в мире.