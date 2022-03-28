В России с 30 марта стартует кампания помощи животным Донбасса и Украины

Всероссийская кампания по оказанию помощи животным Донбасса и Украины "Друзья зверей" начнется в среду, 30 марта, в Общественной палате России. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе палаты.
"В рамках кампании пройдет сбор денежных средств, кормов для животных, ветеринарных препаратов, бытовой химии, стройматериалов и многого другого и будет организована доставка помощи в нуждающиеся организации и населенные пункты. Также "Друзья зверей" организуют эвакуацию животных из зоопарков и приютов Донбасса и Украины и обеспечат их прием и размещение на территории России", - говорится в сообщении.
Оргкомитет акции находится на связи с четырьмя зоопарками и несколькими десятками приютов в ЛНР и ДНР. В помощи нуждаются десятки тысяч животных. Среди них медведи, волки, обезьяны, львы, верблюды, ламы, страусы и многие другие виды, в том числе краснокнижные, а также тысячи кошек и собак.
"Тяжелейший гуманитарный кризис, с которым столкнулись жители Донецкой и Луганской народных республик, не останавливает персонал и волонтеров местных приютов и зоопарков. Они всеми силами пытаются сохранить жизнь и обеспечить элементарные потребности животных, ставших, как и мирные жители, заложниками ситуации", - рассказали в палате.
Кампания "Друзья зверей" проводится в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР, а также общественных палат регионов. В будущем грузы планируется направлять и в города Украины, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта.
В оргкомитет "Друзья зверей" входят волонтеры всероссийской благотворительной кампании "Забери друга из приюта", представители Московского общества защиты животных, АНО "ГБР. Зоозащита", АНО Реабилитационный центр для бездомных собак "Своя стая", благотворительного фонда помощи животным "Лесной приют" и других объединений.