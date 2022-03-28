В России с 30 марта стартует кампания помощи животным Донбасса и Украины

Всероссийская кампания по оказанию помощи животным Донбасса и Украины "Друзья зверей" начнется в среду, 30 марта, в Общественной палате России. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе палаты.

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"В рамках кампании пройдет сбор денежных средств, кормов для животных, ветеринарных препаратов, бытовой химии, стройматериалов и многого другого и будет организована доставка помощи в нуждающиеся организации и населенные пункты. Также "Друзья зверей" организуют эвакуацию животных из зоопарков и приютов Донбасса и Украины и обеспечат их прием и размещение на территории России", - говорится в сообщении.

Оргкомитет акции находится на связи с четырьмя зоопарками и несколькими десятками приютов в ЛНР и ДНР. В помощи нуждаются десятки тысяч животных. Среди них медведи, волки, обезьяны, львы, верблюды, ламы, страусы и многие другие виды, в том числе краснокнижные, а также тысячи кошек и собак.

"Тяжелейший гуманитарный кризис, с которым столкнулись жители Донецкой и Луганской народных республик, не останавливает персонал и волонтеров местных приютов и зоопарков. Они всеми силами пытаются сохранить жизнь и обеспечить элементарные потребности животных, ставших, как и мирные жители, заложниками ситуации", - рассказали в палате.

Кампания "Друзья зверей" проводится в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР, а также общественных палат регионов. В будущем грузы планируется направлять и в города Украины, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта.