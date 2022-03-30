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1 час назад

В России выявили 20 145 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАССТАССиещё 7

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 145, до 17 823 648. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России госпитализировали 4299 пациентов с коронавирусом
Фото: ТАССТАСС

В России за сутки госпитализированы 4 299 человек, что на 12,8% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 4 932 случая госпитализации. Снижение количества госпитализаций произошло в 52 регионах, увеличение - в 31, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло на 51 085, до 16 788 291. Днем ранее в штабе сообщили о 47 229 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 352 - до 368 377. Днем ранее было выявлено 339 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%.

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