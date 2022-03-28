Россиян призвали быть готовыми к новой волне коронавируса

Заболеваемость вновь начала нарастать.
"В основном, пока в этот процесс вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы. Конечно, мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, в том числе к возникновению новой волны и у нас с вами", – отметил Чуланов.
Он подчеркнул, что сейчас в России идет спад заболеваемости коронавирусом. Основным средством профилактики остается вакцинация, передают РИА «Новости».
Ранее Власти китайского Шанхая ввели жесткий локдаун из-за вспышки коронавирусной инфекции в мегаполисе, передает «Парламетская газета». Жителям предписывается оставаться дома, ограничивается работа общественного транспорта, а офисы и предприятия переходят на дистанционный режим работы. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева