Карту «Тройка» протестируют в Рязанской области

Транспортную карту «Тройка» планируют протестировать в Рязанской области.

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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

«В Рязанской области можно будет оплачивать проезд картой «Тройка» — это соглашение правительства Москвы и Рязанской области», — заявили в ведомстве.

В настоящее время билетная система на основе карт «Тройка» действует в 17 регионах России.