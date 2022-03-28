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1 час назад

Норкин рассказал анекдот на фоне отъезда Чубайса из РФ

Лера Букина

Телеведущий Андрей Норкин рассказал «газовый анекдот» на фоне отъезда из России бывшего спецпредставителя президента Анатолия Чубайса. Во время передачи «Место встречи» на НТВ шоумен разыграл диалог между канцлером Германии Олафом Шольцем и человеком, «который поможет достать рубли для оплаты русского газа».

Норкин рассказал анекдот на фоне отъезда Чубайса из РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что 24 марта Владимир Путин распорядился продавать газ недружественным странам за рубли. Изменения коснутся лишь валюты платежа — РФ продолжит поставлять голубое топливо в соответствии с объемами и принципами ценообразования, которые зафиксированы в контрактах.

Норкин в ходе передачи пошутил, что разыскать рубли на покупку газа европейским властям поможет эмигрировавший Чубайс. Ведущий поделился со зрителями анекдотом, в котором фамилия политика напрямую не называется, однако имя и отчество полностью совпадают.

Чубайс покинул Россию

«В кабинете Шольца раздается телефонный звонок. Он снимает трубку. Ему говорят: "Господин канцлер, похоже, мы нашли человека, который поможет нам достать рубли для оплаты русского газа. Я сейчас передам ему трубку"», — сказал Норкин.

Собеседника канцлеру представили как «Анатолия Борисовича».

«Он говорит: "Да! Вы знаете, я думаю, что нужно начать с продажи самых ликвидных активов: Daimler, Siemens, Audi — впрочем, полный список я привез с собой", — закончил ведущий под смех зрителей в студии.

Общество,Олаф Шольц,Андрей Норкин,Анатолий Чубайс,Владимир Путин,Siemens,
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