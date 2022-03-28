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1 час назад

Россиян предупредили о риске потери жилья за неуплату алиментов

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Адвокат Андрей Саунин в интервью РИА Недвижимость предупредил россиян, что в случае задолженности по алиментам существует риск потери жилья.

Россиян предупредили о риске потери жилья за неуплату алиментов
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

Эксперт объяснил, что за неуплату алиментов гражданина могут привлечь к обязательным работам, аресту или штрафу. Если долг накапливается в размере более десяти тысяч рублей, должника могут лишить водительских прав и ограничить ему выезд за границу.

По словам юриста, одной из административных мер для неплательщиков является арест имущества, который может быть наложен при долге от трех тысяч рублей. Адвокат пояснил, что такая мера не предполагает выселение жильцов, но дает запрет на регистрационные действия.

«При значительных долгах по алиментам, при соразмерности долга стоимости имущества, жилье и вовсе изымается и продается с торгов, чтобы закрыть долг. В целом это распространенная практика», — рассказал Саунин.

Он также добавил, что если должник владеет долей в квартире, то арест накладывается только на эту часть недвижимого имущества.

Если жилье явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности должника и членов его семьи в жилище, оно может быть изъято, а проживающие выселены, сообщил адвокат.

Ранее пристыдившие должников коммунальщики возмутили россиян.

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