Компания из Краснодара производит постные продукты из местного сырья. Видео

Копания See-Eco Foods из Краснодара в течение пяти лет производит продукты питания для веганов и вегетарианцев из ингредиентов, выращенных преимущественно на Кубани и в Ростовской области. В среду, 16 марта, гендиректор Дмитрий Дымочкин рассказал, как производство планирует составить конкуренцию иностранным фирмам.
"[Импортозамещение -] это возможность занять те ниши, где были импортные игроки. Соответственно часть из них ушла с рынка, часть из них стала дороже из-за курсовой разницы. А в связи с тем, что мы используем и стараемся использовать локальное местное сырье - мы становимся более выгодными по цене", - поделился Дымочкин.
По словам гендиректора, компания намерена сделать продукцию на 7-10 процентов дешевле зарубежных аналогов. При этом качество не пострадает, так как изменения в цене будут связаны со сменой поставщиков, логистики и переработкой составов продуктов. e-produkti-iz-mestnogo-sirya