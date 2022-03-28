Компания из Краснодара производит постные продукты из местного сырья. Видео

"[Импортозамещение -] это возможность занять те ниши, где были импортные игроки. Соответственно часть из них ушла с рынка, часть из них стала дороже из-за курсовой разницы. А в связи с тем, что мы используем и стараемся использовать локальное местное сырье - мы становимся более выгодными по цене", - поделился Дымочкин.