Пока вы спали: претенденты на места западных компаний и планы США на РФ

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Фото: ТАСС ТАСС

Названы претенденты на места западных компаний в ТЦ

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Освободившиеся после ухода с российского рынка иностранных компаний ресторанные помещения в торговых центрах «заселяются» продуктовыми сетями, а на места иностранных брендов, попавших под санкции, приходят цветочные бутики и мини-офисы страховых компаний. Об этом со ссылкой на участников рынка недвижимости сообщают «Известия».

Аналитики прогнозируют снижение спроса на аренду коммерческих помещений и не ожидают быстрой ротации одних операторов на других. При этом наиболее уверенно чувствуют себя собственники качественных складов и производственных площадок.

ОСАГО может не хватить на ремонт

Российский союз автостраховщиков заявил, что применение новых ценовых справочников, в которых указана средняя стоимость деталей и работ по ремонту машин, не окажет существенного влияния на стоимость полисов ОСАГО, так как они были сформированы исходя из цен до повышения. Об этом пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что за последний месяц стоимость деталей на автомобили резко выросла и прописанный в законе приоритет восстановительного ремонта не гарантирует полного покрытия ущерба от ДТП. При этом анонсированный РСА пересмотр цен на запчасти, указанные в справочниках, неизбежно приведет к росту тарифов на ОСАГО.

Почти 900 жителей Украины получили выплаты от России

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей от России получили около 900 жителей на освобожденной территории Украины. Об этом со ссылкой на МЧС РФ пишет ТАСС.

«С момента, когда начали работу пункты выплат, от граждан принято почти 1 500 заявлений. Выплаты получили уже около 900 человек, в том числе более 20 маломобильных граждан, для которых оформление заявлений и выплата проводились по месту жительства», - отметили в ведомстве.

Байден рассказал о планах США в отношении России

Президент США Джо Байден заявил в Польше, что россияне не являются врагами, подчеркнув при этом, что действия Запада «отрезали российский народ от остального мира, возвращают Россию обратно в XIX век, а российская экономика движется к тому, чтобы в предстоящие годы сократиться вдвое». Об этом пишет «Коммерсант».

Также американский лидер нелестно высказался о президенте Владимире Путине и призвал к смене власти в России. Несмотря на то, что в Белом доме попытались дезавуировать заявления Джо Байдена, его слова «останутся надолго в истории американо-российских отношений», отмечает издание.

Операторы связи предупредили о риске сбоев

По данным комиссии по связи и IT Российского союза промышленников и предпринимателей, в которую входят представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома» и GS Group, «при текущих экономических условиях» резервов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев, затем могут начаться перебои со связью. Об этом сообщает «Коммерсант».