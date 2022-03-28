Россияне скупают семена капусты и дачный инвентарь

Россияне раньше обычного начали готовиться к дачному сезону. Причем из магазинов скупаются не только традиционные семена и саженцы, но и всевозможный сельхозинвентарь: мотоблоки, газонокосилки и т. п. «Комсомольская правда» рассказала, как уберечь себя от мошенников и не купить «пустые» семена.

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По данным онлайн-сервиса сравнения цен и товаров Price.ru, спрос на семена и саженцы в этом марте вырос на 50% по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

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«Причин несколько. Из-за падения рубля люди боятся подорожания товаров для дачи. Опасаются проблем с поставками. И наконец, рост цен на продукты повышает интерес к фермерству», - рассказали в пресс-службе сервиса.

Как уточнили на сайте «Авито», самыми популярными культурами стала рассада капусты, спрос на нее вырос на 93%. Также в этом сезоне популярны семена огурцов (+74%) и помидоров (+53%). Кроме того, на 45% подскочили продажи рассады роз. Также популярны лаванда и мята. Кроме того, увеличились продажи садовой мебели, грилей и разного дачного оборудования.

По словам председателя общероссийской общественной организации «Садоводы России», основателя газеты «Ваши 6 соток» Андрея Туманова, семян в магазинах достаточно. К примеру, в OBI насчитывается порядка 150 сортов помидор – такого нет ни в одном американском супермаркете.

«Да, много зарубежных семян, которые только расфасовываются здесь. Но они заказываются заранее, поэтому благополучно завезены и никуда не делись. Только не надо их покупать впрок на будущие годы. Семена - товар нежный, испортятся и не взойдут», - советует Туманов.

При этом остается проблема некачественных семян, число которых на волне ажиотажа возросло. Чтобы не нарваться на мошенников Андрей Туманов дал несколько советов начинающим садоводам. Так, рассаду лучше покупать в питомнике, где непосредственно занимаются выращиванием растений. Обращать внимание на производителя и брать семена известных марок. Проверять на пакетике срок годности. Обходить стороной тех, кто обещает «стопроцентную гарантию» высокого урожая. Зелень можно выращивать и на подоконнике.