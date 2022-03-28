Любимое озеро фламинго в Дагестане получило статус особо охраняемой территории

«Создать особо охраняемую природную территорию регионального значения — прибрежный природный комплекс "Папас", расположенную на территории муниципальных районов Республики Дагестан "Каякентский район" и "Дербентский район", без изъятия земельных участков у собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков», — говорится в тексте постановления.

Несколько лет назад — с 2016 года —на озере стали останавливаться фламинго. В России эта птица не гнездится, однако во время миграций регулярно отмечается в устье реки Волги, в Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях. Птицы зимуют в Азербайджане, Туркмении и Иране.