Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала «Масяня». Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Отмечается, что доступ к сайту Mult.ru был ограничен по решению Генпрокуратуры от 25 марта этого года.

Основанием для внесения ресурса в реестр блокировки стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ею регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.

Ранее 28 марта о блокировке сайта мультсериала «Масяня» сообщал его создатель Олег Куваев. Автор популярного мультфильма утверждал, что ведомство вынесло решение на основании требования Генпрокуратуры.