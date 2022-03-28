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1 час назад

Минздрав соберет данные по аналогам зарубежных лекарств

Алиса Селезнёва

Министерство здравоохранения РФ начало сбор данных по иностранным лекарствам, аналоги которых в настоящее время выпускаются в России и дружественных странах. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Минздрав соберет данные по аналогам зарубежных лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Клиническим фармакологом Минздрава Владимиром Петровым было направлено письмо в регионы, в котором говорится о возможности замены иностранных препаратов и обсуждения этого вопроса с главными внештатными специалистами.

По данным издания, проработать этот вопрос поручила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Это проводится для того, чтобы регионы смогли заменить необходимый препарат в случае, например, нарушений логистики.

При этом, по словам представителя Минздрава, все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке. Перебоев в поставках нет, в ведомстве не видят оснований для дефицита по каким-то группам лекарств.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что запасов лекарств для льготников хватит на 5,5 месяцев. Он также отметил, что в России много изделий собственного производства, в том числе из титана. По его словам, ажиотажный спрос на лекарства вызван фейками.

Общество,Михаил Мурашко,Владимир Петров,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,
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