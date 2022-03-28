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1 час назад

В России приостановили продажу туров за рубеж

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Российские туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству зарубежных направлений. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, пишет РИА Новости.

В России приостановили продажу туров за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Догузовой, туроператоры приняли данное решение исходя из текущей ситуации с авиарейсами.

«Решения по новым полетным программам будут приниматься после того, как мы вернем всех своих туристов домой», — добавила она.

Глава Ростуризма также попросила туристов ответственно подходить к планированию поездок за рубеж и принимать во внимание все возможные сложности и постоянно меняющиеся обстоятельства.

Ранее в марте были оценены затраты туроператоров на вывоз российских туристов, застрявших за границей из-за западных санкций. По словам директор ассоциации «Турпомощь», вице-президента Российского союза туриндустрии Александра Осауленко, участники туррынка уже потратили десятки миллиардов рублей на возвращение туристов на родину.

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