В России приостановили продажу туров за рубеж

Российские туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству зарубежных направлений. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, пишет РИА Новости.

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По словам Догузовой, туроператоры приняли данное решение исходя из текущей ситуации с авиарейсами.

«Решения по новым полетным программам будут приниматься после того, как мы вернем всех своих туристов домой», — добавила она.

Глава Ростуризма также попросила туристов ответственно подходить к планированию поездок за рубеж и принимать во внимание все возможные сложности и постоянно меняющиеся обстоятельства.