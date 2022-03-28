Более 3,9 млн обращений поступило в Роспотребнадзор в 2021 году

Всего в 2021 году в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поступило свыше 3,9 млн обращений, из них более 2,4 млн звонков в Единый консультационный центр. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Из всех рассмотренных обращений более 48% вопросов в 2021 году касались эпидемиологического надзора. Вопросы санитарного надзора составили 27% обращений, в области защиты прав потребителей - 14%, правовые вопросы - 3%, вопросы оказания госуслуг - 2%, иные вопросы - 6%», - уточнили в ведомстве.

При этом среди вопросов эпидемиологического надзора самыми популярными были вопросы, связанные со вспышками инфекционных болезней, прежде всего с новой коронавирусной инфекцией; вакцинопрофилактикой; инфекционными болезнями за рубежом; природно-очаговыми опасными инфекциями и ВИЧ-инфекцией. В сфере санитарного надзора самыми популярными стали обращения по вопросам условий проживания в жилых помещениях; качества пищевой продукции; состояния питьевой воды и питьевого водоснабжения населения; качества атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях; сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства потребления.

Кроме того, в области защиты прав потребителей преобладали вопросы, относящиеся к сфере розничной торговли, жилищно-коммунального хозяйства; торговли, осуществляемой дистанционным способом; бытового обслуживания населения; деятельности на финансовом рынке; медицинских услуг. В обращениях по оказанию государственных услуг наиболее часто затрагивались вопросы, связанные с оформлением санитарно-эпидемиологических заключений.