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2 часа назад

Жители Новосибирска пожарили шашлык на балконе жилого дома. Видео

Александр Кузьмин

Жители многоэтажки в микрорайоне «Чистая свобода» сняли на видео, как несколько молодых людей Жарят шашлык прямо на балконе. Кадры публикует telegram-канал «Лента Дна».

Сообщается, что соседи вызвали полицию. Хозяину квартиры грозит штраф - сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела.

«В полицию поступило сообщение о том, что соседи на балконе поставили мангал и жарят шашлыки. На место выехали сотрудники полиции, провели профилактическую беседу и потушили огонь», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Общество,Видео,
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