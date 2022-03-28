Жители многоэтажки в микрорайоне «Чистая свобода» сняли на видео, как несколько молодых людей Жарят шашлык прямо на балконе. Кадры публикует telegram-канал «Лента Дна».
Сообщается, что соседи вызвали полицию. Хозяину квартиры грозит штраф - сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела.
«В полицию поступило сообщение о том, что соседи на балконе поставили мангал и жарят шашлыки. На место выехали сотрудники полиции, провели профилактическую беседу и потушили огонь», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.