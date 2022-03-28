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1 час назад

Россиянам перечисли малые города с самыми высокими зарплатами

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Зарплаты в малых и средних городах России примерно на четверть ниже, чем в крупных населенных пунктах, однако из этого правила есть исключения. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Россиянам перечисли малые города с самыми высокими зарплатами
Фото: ТАССТАСС

«Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы», – пишет агентство.

Первую строчку рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата в провинции составляет 103,3 тысячи рублей в месяц. Это в 2,4 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах. Также в пятерку лидеров вошли Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский округ и Сахалинская область.

Как пишет РИА новости со ссылкой на экспертов, столь высокие зарплаты в данных регионах объясняются тем, что в них хорошо развита добывающая промышленность. При этом предприятия часто находятся именно в малых населенных пунктах.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, какие сферы будут стабильно работать в кризис.

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