Гинцбург назвал сроки регистрации препарата «Гамковимаб»

«Вопрос в том, как будет временная регистрация получена, будет ли она получена на основании первой фазы, на основании того, что побочных эффектов нет, или по результатам второй фазы, где будет подтверждена эффективность. Надеюсь, что по результатам первой фазы — тогда это займет 2,5 месяца. В начале июня — в июне тогда может быть регистрация», — заявил он, добавив, что в ближайшее время препарат начнут вводить добровольцам в рамках клинических исследований.