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25 минут назад

Гинцбург назвал сроки регистрации препарата «Гамковимаб»

Lenta.ruLenta.ru

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС назвал сроки, в которые планируется зарегистрировать препарат против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител «Гамковимаб».

Гинцбург назвал сроки регистрации препарата «Гамковимаб»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вопрос в том, как будет временная регистрация получена, будет ли она получена на основании первой фазы, на основании того, что побочных эффектов нет, или по результатам второй фазы, где будет подтверждена эффективность. Надеюсь, что по результатам первой фазы — тогда это займет 2,5 месяца. В начале июня — в июне тогда может быть регистрация», — заявил он, добавив, что в ближайшее время препарат начнут вводить добровольцам в рамках клинических исследований.

Также, по словам ученого, в настоящее время обсуждается вопрос о выборе площадки, которая позволит добиться масштабирования производства. Он отметил, что их собственной площадки недостаточно для того, чтобы препаратом была обеспечена вся страна.

Ранее инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев заявил, что после ослабления пандемии коронавируса человечество может столкнуться с разными заболеваниями. По его словам, существует порядка 1500 инфекционных заболеваний, многие из которых переносятся воздушно-капельным путем.

Общество,Александр Гинцбург,Николай Малышев,
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