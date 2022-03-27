Умерла одна из создательниц «Винни-Пуха» Виолетта Колесникова

Пресс-служба студии «Союзмультфильм» на своей странице во «Вконтакте» сообщила, что на 84-м году жизни скончалась советская и российская художник-мультипликатор Виолетта Колесникова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Ушла из жизни Виолетта Колесникова, аниматор и педагог, более тридцати лет жизни посвятившая работе на киностудии "Союзмультфильм". Помним, благодарим, выражаем глубочайшие соболезнования близким и родным мастера», - говорится в сообщении.

Свыше 30 лет, с 1959 по 1990 год, работала на «Союзмультфильме». На ее счету почти сто проектов, в том числе популярная серия про Винни-Пуха, фильмы «Котенок по имени Гав», «Тайна третьей планеты» и другие.