Пользователи сети с ужасом вспомнили походы к зубному в СССР

«До сих пор помню ту боль, глядя на фото», «Закрытая дверь у зубного, там кто-то орет, а ты сидишь в коридоре с мокрыми ладошками», «Обезболивание только под удаление, депульпация и удаление нервов по живому... А этот запах горелой кости! А постпломбировочные боли! Чудные воспоминания», — написали комментаторы.