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11 минут назад

Пользователи сети с ужасом вспомнили походы к зубному в СССР

МослентаМослента

Фото кабинета зубного врача в СССР заставило пользователей сети с ужасом вспомнить походы к стоматологу. Своими впечатлениями они поделились в Telegram-канале «Старая Москва».

Пользователи сети с ужасом вспомнили походы к зубному в СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нередко зубные врачи в СССР не использовали анестезию, поэтому визиты к ним оставляли у советских граждан негативные впечатления. Многие рассказали, что в детстве и юности панически боялись стоматологических бормашин.

«До сих пор помню ту боль, глядя на фото», «Закрытая дверь у зубного, там кто-то орет, а ты сидишь в коридоре с мокрыми ладошками», «Обезболивание только под удаление, депульпация и удаление нервов по живому... А этот запах горелой кости! А постпломбировочные боли! Чудные воспоминания», — написали комментаторы.

Кто-то отметил, что болезненные практики исчезли из отечественной стоматологии только в начале нулевых годов.

Кто-то не разделил эту позицию и с укором напомнил юзерам, что медицина в СССР была полностью бесплатной.

«В чем ужас-то? В том, что забота была?» — с недоумением поинтересовалась пользовательница.

Ей возразили, что лучше заплатить деньги врачу, чем каждый раз бояться походов к нему.

Ранее фото пола на смотровой площадке Останкинской телебашни вызвало страх у россиян.

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