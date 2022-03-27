Некоторым россиянам запретят выезд из страны

Комитет Госдумы по противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, наделяющий Центробанк правом ограничивать выезд за рубеж финансистам, сообщает ИА DEITA.RU. Инициативу рассмотрят на пленарном заседании 5 апреля.

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Регулятор сможет устанавливать искусственный запрет покидать страну финансистам, которые в течение последних трёх лет работали на руководящих постах в банке, негосударственном пенсионном фонде или страховой компании. Под ограничение попадают также главные бухгалтеры и сотрудники, которые осуществляли контроль за этими организациями. Перечень таких контролёров формирует Центробанк.

Максимальная продолжительность запрета покидать страну – 180 дней. Временно невыездным может стать финансист с признаками вывоза активов из страны.

О необходимости такого закона Владимир Путин заговорил ещё в 2016 году.

Сейчас зампредседателя Госдумы Ирина Яровая обращает внимание на то, что недобросовестные финансовые организации в преддверии банкротства позволяют себе манипуляции со вкладами граждан, вводя людей в заблуждение. Такие злоупотребления должны наказываться в соответствии с Уголовным кодексом, однако бывшие руководящие лица успевают покинуть страну, прихватив народные деньги.

Сейчас эта проблема может обостриться в условиях экономической нестабильности, вызванной санкциями и контрсанкциями, которыми обмениваются Россия и Запад с начала военной спецоперации по защите Донбасса от украинских националистов.